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محافظ المنيا: تخصيص 6 آلاف متر لإنشاء مركز لعلاج أمراض القلب بسمالوط

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:34 م
محافظ المنيا: تخصيص 6 آلاف متر لإنشاء مركز لعلاج أمراض القلب بسمالوط اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
فريق المحافظات

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قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا تخصيص مساحة 6 الاف متر بمركز سمالوط لصالح وزارة الصحة والسكان ، وذلك لإنشاء مركزاً لعلاج أمراض وجراحات القلب.

جاء قرار التخصيص بشأن المساحة المحددة وهى أراضي أملاك دولة على مساحة 17 فدان و21 قيراط بحوض الساحل 67 و الجزيرة القبلية جزاير والتابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ، حيث صدر بشأنها قرارا ً لاستخدامها في إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها ، وتم الموافقة على إنشاءها مركزا لأمراض وجراحات القلب.

أكد المحافظ أن قرار انشاء المركز يأتي انطلاقا من اهتمام الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بحل مشاكل الصحة وخاصة في صعيد مصر، وتيسيرا على المواطنين،بدلا من السفر إلى محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة، لإجراء عمليات قسطرة القلب والقلب المفتوح بما يمثل أعباء اقتصادية على المواطنين تفوق قدرتهم.

 
    

محافظ المنيا

اللواء قاسم حسين

اللواء قاسم حسين محافظ المنيا

مركز علاج امراض وجراحات القلب

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