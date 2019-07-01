محافظ الشرقية يأمر بإزالة شادر لحوم مخالف خلال جولته فى بلبيس

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإزالة شادر لبيع اللحوم مقام بالمخالفة على طريق بلبيس، أبو حماد، وذلك لقيام صاحبه بالتعدى على حرم الطريق وإلقاء مخلفات الذبح على جانب المجرى المائى وسرقة التيار الكهربائى وتخزين لحوم بطريقة غير صحية مما يضر بحياة المواطنين، فضلا عن شروعه لإقامة مطب صناعى مستخدماً الرمال والزلط ومعدات الإنشاء لإقامته على الطريق أمام الشادر الأمر الذى يتسبب فى تعطل حركة المرور ووقوع حوادث مفاجئة يترتب عليها إزهاق ارواح المواطنين.



شادر لحمه على الطريق

كان محافظ الشرقية خلال جولته المفاجئة لمركز ومدينة بلبيس للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية، وكلف رئيس المدينة بإزالة الأكشاك وشوادر بيع اللحوم والفاكهة المخالفة والتى يقوم أصحابها بسرقة التيار الكهربى والتعدى على حرم الطريق وذلك حفاظاً على المال العام ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدينة بلبيس.



شادر لحمه على الطريق

كما تفقد المحافظ مكونات محطة رفع الطراطرة والمقامة بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه لتقديم مشروع صرف صحى آمن وبمواصفات قياسية مطابقة للاشتراطات الصحية والبيئية.



شادر لحمه على الطريق

أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتمامًا لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين واستكمالًا لتحسين منظومة البنية التحتية بما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة فى كافة القطاعات.