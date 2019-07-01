محافظ الدقهلية يحيل مدير الشئون الهندسية بحى غرب المنصورة للتحقيق بسبب "رخصة"

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تكليف مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة بالتحقيق مع مسئول خطابات توصيل المرافق وفنى المنطقة الكائن بها العقار ومدير الشئون الهندسية بحى غرب المنصورة.

جاء قرار محافظ الدقهلية لقيام المشار إليهم بتوصيل المرافق لأحد العقارات بنطاق حي غرب المنصورة وكذلك التراخي في فصل المرافق عن العقار بالرغم من مخالفة الرسوم الهندسية والمعمارية للعقار ومخالفته لشروط الترخيص،بالاضافة إلى التقاعس في استصدار قرار تصحيح لاستكمال الدور العاشر بعد الخدمات بدون ترخيص.

وشدد محافظ الدقهلية على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتقاعسين والمقصرين .