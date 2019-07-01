محافظ الدقهلية: المشروعات الصغيرة هى النواة الحقيقية للارتقاء بالاقتصاد

الدقهلية شريف الديب - سارة الباز

قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إن المشروعات الصغيرة هى النواة الحقيقية للارتقاء بالاقتصاد المصرى وزيادة الدخل القومى والحد من البطالة وتوفير أكبر فرص عمل للشباب، وأن الدولة تقدم كل الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعمل على حل كافة المشاكل التى تواجههم وإزالة اى معوقات.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية اليوم للموقع المقترح للوقوف على مدى إمكانية وجدوى إنشاء مجمع للمشروعات الصغيرة (مصنعك جنب بيتك) والذى سيقام على مساحة 2500 متر على أرض المجزر القديم يرافقه أحمد عبدالسميع رئيس حى غرب المنصورة والمهندسة سهير نعيم وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية.

وأبدى محافظ الدقهلية عددا من الملاحظات منها إنشاء خط صرف لتجميع مياه الأمطار خارج المجمع وإنهاء الأعمال الجارية فى دورات المياه،وتوفير أدوات الحماية المدنية ووجه لوكيل وزارة الاسكان بسرعة الانتهاء منها مع انهاء باقى الأعمال استعدادا لإقامة مشروعات صغيرة للشباب.

كما شدد شاروبيم على ضرورة الالتزام بجميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية واستخراج تقرير الحماية المدنية وإنشاء منظومة حريق على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة.