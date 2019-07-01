محافظ أسيوط: احلال وتجديد مواسير مياه الشرب بقرية الشيخ داوود بالقوصية

أسيوط ضحا صالح

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ خطة تطوير القرى الأكثر احتياجًا وتحقيق رؤية مصر2030، والعمل على النهوض بالقطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين بمراكز المحافظة، مشيراً إلى توفير وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة واللازمة، وتسخير كافة إمكانات المحافظة في تنفيذ هذه الخطط الموضوعة.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم تكليف هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، بمتابعة عملية الاحلال والتجديد لمواسير مياه الشرب الإسبستوس إلى بلاستيك بقرية الشيخ داود التابعة لمركز القوصية، والتي تنفذها شكة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن استهداف الفجوات التنموية فى القرى الاكثر احتياجا، موضحاً أن عميات الإحلال تتم لأطوال تصل إلى 650م، حيث تم الانتهاء من الخطوط الرئيسية، والبدء في القطع العرضى لتوصيله بالغرفة، على أن يتم بعدها توصيل المنازل على الخطوط الفرعية، مشيراً إلى استمرار أعمال التطوير والإحلال بالقرى الأكثر فقراً طبقاً للخطة الموضوعة.