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محافظة الجيزة: عقار إمبابة المنهار قديم ولم يصدر له قرار إزالة.. صور

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:06 ص
محافظة الجيزة: عقار إمبابة المنهار قديم ولم يصدر له قرار إزالة.. صور عقار إمبابة المنهار
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء جمال عبد الرشيد، رئيس مدينة الجيزة، أن العقار الذى انهار منذ قليل بمنطقة إمبابة، قديم ومكون من أرضى و4 أدوار، مقام على حوائط حاملة وأسقف خشبية.
 
وأضاف رئيس مدينة الجيزة، لـ"اليوم السابع"، أن العقار لم يصدر بشأنه قرار إزالة، ولم تأت منه أى شكوى قبل ذلك، مشيرا إلى أنه جارى قطع المرافق عن العقار المنكوب، حتى لا تتأثر العقارات المجاورة.
 
وأشار عبد الرشيد، إلى أن جهود قوات الحماية المدنية تتواصل للبحث عن شخص أسفل الأنقاض، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج. 
 
وانهار صباح، اليوم الإثنين، العقار رقم 2 حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل بمنطقة إمبابة بحى شمال الجيزة، وأسفر عن مصرع شخص، وإصابة 2 أخرين، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن شخص أسفل الأنقاض. 
 
أسفر الانهيار، عن إصابة كل من أنصاف حسين أحمد 65 سنة، وعمرو فؤاد بدرى 33 سنة، وتم نقلهم لمستشفى إمبابة العام، ووفاة رامى فؤاد بدرى 30 سنة، وجارى البحث عن هبه فؤاد بدرى 28 سنة.
 
عقار إمبابة المنهار (1)
 

عقار إمبابة المنهار (2)
 

عقار إمبابة المنهار (3)
 
 

شمال الجيزة

انهيار عقار

انهيار عقار امبابة

امب

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