مجازاة 4 مسئولين بالوحدة المحلية ببشتيل بالجيزة لعدم بحث شكاوى المواطنين

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة 4 مسئولين بوحدة بشتيل البلد التابعة لإدارة أوسيم الاجتماعية لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى.
وشمل قرار المحافظ مجازاة رئيس وحدة بشتيل البلد بخصم 7 أيام من راتبه نظرًا لتقاعسه عن العمل وعدم الاهتمام ببحث الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين للوحدة وأيضًا عدم تواجده بالوحدة أثناء مرور الادارة العامة للمتابعة بالمحافظة، إضافة إلى مجازاة 3 من السكرتارية نظرًا لعدم تواجدهم بالوحدة ومتابعة أعمالهم، وذلك أثناء الجولات المفاجئة التى تتم للتأكد من انتظام العمل داخل الوحدات المحلية والسعى نحو حل شكاوى المواطنين.
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