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مجازاة 4 مسئولين بالوحدة المحلية ببشتيل بالجيزة لعدم بحث شكاوى المواطنين

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:00 م
مجازاة 4 مسئولين بالوحدة المحلية ببشتيل بالجيزة لعدم بحث شكاوى المواطنين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة 4 مسئولين بوحدة بشتيل البلد التابعة لإدارة أوسيم الاجتماعية لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى.

 

وشمل قرار المحافظ مجازاة رئيس وحدة بشتيل البلد بخصم 7 أيام من راتبه نظرًا لتقاعسه عن العمل وعدم الاهتمام ببحث الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين للوحدة وأيضًا عدم تواجده بالوحدة أثناء مرور الادارة العامة للمتابعة بالمحافظة، إضافة إلى مجازاة 3 من السكرتارية نظرًا لعدم تواجدهم بالوحدة ومتابعة أعمالهم، وذلك أثناء الجولات المفاجئة التى تتم للتأكد من انتظام العمل داخل الوحدات المحلية والسعى نحو حل شكاوى المواطنين.


الجيزة

بشتيل

شكاوي المواطنين

محافظ الجيزة

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