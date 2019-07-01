مجازاة 4 مسئولين بالوحدة المحلية ببشتيل بالجيزة لعدم بحث شكاوى المواطنين

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة 4 مسئولين بوحدة بشتيل البلد التابعة لإدارة أوسيم الاجتماعية لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى.

وشمل قرار المحافظ مجازاة رئيس وحدة بشتيل البلد بخصم 7 أيام من راتبه نظرًا لتقاعسه عن العمل وعدم الاهتمام ببحث الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين للوحدة وأيضًا عدم تواجده بالوحدة أثناء مرور الادارة العامة للمتابعة بالمحافظة، إضافة إلى مجازاة 3 من السكرتارية نظرًا لعدم تواجدهم بالوحدة ومتابعة أعمالهم، وذلك أثناء الجولات المفاجئة التى تتم للتأكد من انتظام العمل داخل الوحدات المحلية والسعى نحو حل شكاوى المواطنين.