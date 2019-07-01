متنافسون على ترشيح الحزب الديمقراطى لانتخابات أمريكا ينتقدون اجتماع ترامب وكيم

انتقد متنافسون على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطى، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل، اليوم الأحد، اجتماع الرئيس دونالد ترامب الأحدث مع زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون، قائلين إن الاجتماع كان بلا مضمون ورفع شأن دكتاتور لا يعرف الرحمة.

وقال عدد من الديمقراطيين المتنافسين بهدف خلافة ترامب في البيت الأبيض إنه لا ضير من إجراء محادثات مع خصوم الولايات المتحدة، بمن فيهم كيم، لكن كان ينبغي إجراء تحضيرات مكثفة وحدوث تقدم جوهري من جانب كوريا الشمالية فيما يتعلق بالمسألة النووية قبل عقد هذه الجولة من المحادثات.

وقالت السناتور الأمريكية إليزابيث وارن على تويتر "يجب على رئيسنا ألا يقلل من مكانة أمريكا من خلال صور... وتبادل رسائل الحب مع دكتاتور لا يعرف الرحمة".

وقال زميلها المنافس أيضا على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، السناتور بيرني ساندرز، إن ترامب أضعف دور وزارة الخارجية الأمريكية في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى المضي قدما تجاه السلام على المستوى الدبلوماسي.

وأضاف خوليان كاسترو وزير الإسكان، في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وبيتو أوروك عضو مجلس النواب السابق إن اجتماع ترامب مع كيم لثلاث مرات حتى الآن عزز صورة الدكتاتور في حين لم يسفر عن نتائج.

وأوضح متحدث باسم جو بايدن نائب الرئيس السابق إن ترامب "يدلل" أي دكتاتور على حساب الأمن القومي الأمريكي.

وقالت السناتور إيمي كلوبوشار إن كوريا الشمالية أطلقت الشهر الماضي صواريخ باتجاه البحر وهو ما يشير إلى ضرورة أن تخوض الولايات المتحدة مثل هذه المحادثات مسلحة برسالة وأهداف واضحة.

وجاء حديث المتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطي خلال مقابلات مع برامج لمحطات (سي.إن.إن) و(إيه.بي.سي) و(سي.بي.إس) التلفزيونية.