مباحث الجيزة تكثف جهودها لضبط المتهمين بشراء مسروقات فيلات بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها للقبض على المتهمين بشراء المسروقات من عاطلين، تم ضبطهما لسرقتهما عدد من الفيلات بالشيخ زايد.

وأرشد المتهمان عن هوية عملائهما المتورطين في شراء المسروقات، من شاشات عرض ومتعلقات أخرى.

كما اعترف المتهمان بسرقتهما عدد من الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالشيخ زايد، عن طريق التسلق والتسلل عبر النوافذ، وكسر الأبواب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط مسجلين خطر، فى سرقة محتويات عدد من الفلل بالأحياء الراقية.

وبتكثيف التحريات، ورصد تحركات المتهمين، وإعداد عدة أكمنة، تم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب لهما، وأرشدا عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.