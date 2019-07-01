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ماكرون: سأرفض آى توسع فى الاتحاد الأوروبى قبل إجراء إصلاحات عميقة

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:00 م
ماكرون: سأرفض آى توسع فى الاتحاد الأوروبى قبل إجراء إصلاحات عميقة ماكرون
كتب: أحمد علوى

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قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون فى كلمه له اليوم الاثنين، إنه سيعرقل أى محاولة لتوسيع الاتحاد الأوروبى حتى يخضع لإصلاحات عميقة.

ويأتى موقف ماكرون رغم التحذيرات من أن تأخير محادثات العضوية مع ألبانيا ومقدونيا قد يقوض الاستقرار فى منطقة البلقان المضطربة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز الاخبارية.

وقال ماكرون: "سأرفض أى نوع من التوسع قبل إجراء إصلاح عميق لأداء مؤسستنا"، وذلك بعدما فشل زعماء الاتحاد الأوروبى فى ملء المناصب العليا للاتحاد الأوروبى للأعوام الخمسة المقبلة.

وكانت المفوضية الأوروبية أوصت بدعوة ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى بدء المفاوضات، وتعتزم دول الاتحاد الأوروبى اتخاذ قرار بشأن مستقبلهما بحلول أكتوبر.

وكانت فيديريكا موجيرينى، قد حذرت فى مايو الماضى من أن أى فشل فى بدء المحادثات "يمكن أن يقوض الاستقرار ويثبت بشكل خطير إجراء المزيد من الإصلاحات".

 


ماكرن

الاتحاد الاوروبى

اصلاح الاتحاد الاوروبى

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