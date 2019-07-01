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مؤشر البحث العلمى: 4300 طفل يلتحقون ببرنامج جامعة الطفل

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:44 م
مؤشر البحث العلمى: 4300 طفل يلتحقون ببرنامج جامعة الطفل أكاديمية البحث العلمى
كتب وائل ربيعى

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أعلنت أكاديمية البحث العلمى، فى مؤشر البحث العلمى لشهر يونيو 2019، أن 4300 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 12 سنة من مختلف محافظات الجمهورية يلتحقون حالياً (2018/2019) ببرنامج جامعة الطفل التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وتعد  جامعة الطفل من برامج التعليم الإبداعى الذى أطلقته الأكاديمية  لنشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم المبتكرين واكتشافهم فى مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، والتحق 16400 طفل بالبرنامج منذ انشاءه عام 2015 حتى الآن.

مؤشر البحث العلمى الشهرى هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.

 


اكاديمية البحث العلمى

مؤشر البحث العلمى

جامعة الطفل

البحث العلمى

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