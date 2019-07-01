مؤشر: أنشطة مصانع منطقة اليورو تنكمش للشهر الخامس فى يونيو

رويترز

أظهر مسح اليوم الاثنين انكماش أنشطة المصانع فى منطقة اليورو بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد من قبل فى الشهر الماضي، مما يشير إلى أن أى تحسن لن يكون سريعا.

وستعزز البيانات الضعيفة الدعوات للبنك المركزى الأوروبى لتيسير السياسة النقدية حيث تسلط الضوء على ضعف الضغوط التضخمية.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديرى المشتريات بالقطاع الصناعى فى يونيو حزيران 47.6 مقارنة مع 47.8 فى القراءة الأولية السابقة و47.7 فى مايو، لتبقى للشهر الخامس على التوالى دون مستوى الخمسين الفارق بين النمو والانكماش.

وظل مؤشر يقيس تغير الإنتاج، وهو يغذى مؤشر مديرى المشتريات المجمع الذى يصدر يوم الأربعاء ويُعد مقياسا جيدا لسلامة الاقتصاد، دون الخمسين للشهر الخامس، وسجل 48.5 مقارنة مع 48.9 فى مايو

وقال كريس وليامسون من آى.اتش.اس ماركت "يظل الإنتاج الصناعى فى منطقة اليورو عالقا بشدة فى الاتجاه النزولى الحاد، ليواصل الانكماش بأسرع وتيرة فى أكثر من ست سنوات".