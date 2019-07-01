لبنان: عيد الفطر شهد زيادة للوافدين بنسبة 22% عن العام الماضى

كتبت آمال رسلان

كشفت إحصائيات مديرية الطيران المدنى فى مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت، أن المطار شهد خلال فترة عيد الفطر يونيو الماضى حركة لافتة من خلال وصول أعداد كبيرة من المغتربين اللبنانيين والسياح العرب والأجانب والخليجيين.

وقد أظهرت الأرقام والإحصاءات ارتفاعا واضحا فى عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة 22 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى، كذلك ارتفعت نسبة الحجوزات فى الفنادق ما بين 85 و90 %، مما يراه المراقبون ببشرى بصيف واعد وموسم سياحى مزدهر لعام 2019، لاسيما بالنسبة إلى الحجوزات الكثيفة على رحلات الطيران إلى لبنان من الدول العربية والأوروبية، وحجوزات الفنادق فى بيروت خلال شهرى الصيف يوليو وأغسطس التى تتجاوز نسبة 85%.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الوطنية أن اللبنانيون يعولون على أن يشهد صيف لبنان هذا العام إقبالا كثيفا للسياح العرب بعد الاستقرار الأمنى السائد، ووفق الأرقام الرسمية، فإن أعداد السياح الخليجيين تراجع بنسبة 70% بعد قرار حظر السفر إلى لبنان ما أدى لتراجع كبير فى الدخل السياحى لاسيما أن القطاع الفندقى بين عامى 2010 و2017 شهد تراجعا 40%.

كذلك تأثرت السياحة سلبا بحظر سفر الخليجيين إلى لبنان ففى حين بلغ دخل القطاع السياحى خلال العام 2010 أكثر من 8 مليارات دولار تراجع خلال الأعوام اللاحقة حتى وصل فى العام 2018 إلى نحو 3.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسب كثيرا خلال العام 2019 بعد عودة السياح الخليجيين.