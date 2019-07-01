لافروف: ندرس الضربة الإسرائيلية على سوريا

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صرح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الاثنين بأن روسيا تدرس الضربة الإسرائيلية التى استهدفت مواقع فى سوريا الليلة الماضية.

ودعا لافروف ـ فى تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" ـ كافة الأطراف إلى احترام القوانين والمواثيق الدولية.

ويأتى تصريح وزير الخارجية الروسى بعد أن شن سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية غارات استهدفت مواقع عسكرية في حمص ومحيط دمشق، وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، بينهم طفل وإصابة 21 آخرين