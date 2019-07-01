كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كتب – إسلام سعيد

بالتزامن مع خطط الحكومة لرفع معدلات الصادرات من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، وهى الخطة التى وضعتها الحكومة بالتنسيق مع المجالس التصديرية، فهناك عدة عوامل تساهم فى زيادة الصادرات، نستعرضها فى النقاط التالية.

- لابد هنا التأكيد على أهمية تنمية وتطوير القدرات والمهارات اللازمة للترويج الخارجى لدى الشركات المصرية المصدرة.

- الاهتمام بالالتزام بالمواصفات المطلوبة فى الأسواق الخارجية .

-عدم الاعتماد على مبدأ تصدير الفائض من الإنتاج المحلى.

-الاهتمام بسياسة التصنيع من أجل التصدير، حيث تركز هذه الاستراتيجية على مجموعة من الصناعات تتمتع بفرص تصدير مرتفعة من خلال تصنيع المنتجات التى تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية.

-تطوير خطوط الشحن وايجاد خطوط شحن مباشرة لعدد كبير من الأسواق الأفريقية.

-العمل على جعل مصر مركزاً تجارياً رائداً للتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط.

-زيادة قدرات الموانئ المصرية على جذب سفن الحاويات وكذلك العمل على تنمية القدرات اللوجستية والبنية الأساسية .

- الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة لدى المصدرين وهو ما يجعل منتجاتهم مؤهلة للمنافسة في الأسواق الخارجية.