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كوريا الجنوبية تعتزم رفع دعوى لمنظمة التجارة العالمية ضد اليابان بسبب التصدير

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:46 م
كوريا الجنوبية تعتزم رفع دعوى لمنظمة التجارة العالمية ضد اليابان بسبب التصدير صادرات-أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها ستقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، في ضوء تحرك اليابان لتشديد القيود على صادراتها من المواد الرئيسية المستخدمة لإنتاج الشرائح الإلكترونية وشاشات العرض.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وزير الصناعة سونج يون مو، قوله للصحفيين، إن "كوريا الجنوبية تبذل جهودا للحفاظ على علاقة متبادلة المنفعة مع اليابان"، موضحا أن سول تعتبر الإجراء الياباني "انتقام اقتصادي" ضد حكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بشأن التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب، مضيفا أن "القرار يتعارض مع المنطق السليم ونعرب عن أسفنا العميق".

وكانت الحكومة اليابانية قالت إنها ستقوي إطارها التنظيمي لتصدير المواد الكيميائية عالية التقنية المستخدمة في أشباه الموصلات والهواتف الذكية إلى كوريا الجنوبية ابتداء من الخميس المقبل، وادعت الحكومة اليابانية أن هذه الخطوة لم تكن انتقامًا لقرار المحكمة.

وقالت سول إنها ستواصل مراقبة ومتابعة التأثير المحتمل للوائح التجارة اليابانية.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على نطاق واسع على شحنات من الشرائح الإلكترونية التي تمثل المنتج الرئيسي للتصدير في كوريا الجنوبية


حكومة كوريا الجنوبية

الصناعة

الصادرات والواردات

أ ش أ

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