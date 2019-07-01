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كشف غموض مقتل تاجر وقطع جزء من أعضائه التناسلية بأولاد صقر بالشرقية

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:36 ص
كشف غموض مقتل تاجر وقطع جزء من أعضائه التناسلية بأولاد صقر بالشرقية متهم - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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تمكن ضباط مباحث أولاد صقر بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم، من كشف غموض مقتل تاجر منذ أسبوع، وتبين قيام صديقه ونجل شقيقته بارتكاب الواقعة، انتقاما منه، وتم إحالة المتهمين إلى نيابة أولاد صقر، برئاسة أحمد نعيم، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور علي جثة"رجب ع أ م ه" 36 سنة تاجر مقيم دائرة مركز أولاد صقر، حيث عثر عليه مقتولا بالطريق العام ناحية قرية حمادة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2041 إداري مركز شرطة أولاد صقر.

انتقل ضباط مباحث المركز، وتبين وجود إصابات بالجثة، وأن القتل ليس بدافع السرقة، حيث عثر علي جميع متعلقات المجنى عليه معه.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، الذي ضم الرائد محمد حيدة، رئيس مباحث أولاد صقر، ومعاونيه الملازم أول محمد الشبراوي،  والملازم أول محمد سامي، برئاسة العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " رجب م ال " 36 سنة تاجر قش، ونجل شقيقته" رمضان م" 23 سنة، انتقاما من المجنى عليه.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها، العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، أن المتهم الأول قام باستدراج المجنى عليه إلى مكان بالزراعات لتناول الشاى، ثم اتصل بنجل شقيقته، وقام بقتله وقطع جزء من أعضائه التناسلية، انتقاما منه لقيامه بحرق قش أرز للمجنى عليه وتكبيده خسائر فادحة، فضلا عن سلوكياته وقيامه بمعاكسة زوجة المتهم وابنته أكثر من مرة، تم القبض علي المتهمين والأداة المستخدمة فى الجريمة، وإحالتهما للنيابة العامة.

 

 

 


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