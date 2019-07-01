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قطع التيار الكهربائى عن 5 قرى فى كفر سعد بدمياط يومين أسبوعيا للصيانة

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:06 ص
قطع التيار الكهربائى عن 5 قرى فى كفر سعد بدمياط يومين أسبوعيا للصيانة إنقطاع الكهرباء - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بدمياط برئاسة إبراهيم حسن رئيس الوحدة المحلية عن انقطاع التيار الكهربائي عن خط العباسية لإجراء أعمال الصيانة الدورية وذلك أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع خلال شهر يوليو الجارى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة.
 
وأشار بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد إلى أن المناطق المتأثرة هى:-(قرية العباسية، قرية السعدية البحرية، قرية السعدية القبلية ،عرفى ، الدنجاوى).
 
وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بأهالى هذه المناطق باتخاذ التدابير اللازمة أثناء قطع التيار الكهربائى لحين انتهاء أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي إلى طبيعتة. 
 
 
 

كهرباء دمياط

كفر سعد

قرى كفر سعد

صيانة الكهرباء

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