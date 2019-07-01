قاضى المعارضات يقرر تجديد حبس متهمين بسرقة "توك توك" بالمرج 15 يوماً

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح المرج، بتجديد حبس متهمين بسرقة "توك توك"، بمنطقة المرج، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "وائل.ع"، و"سمير. ف"، عاطلين، واعترفا المتهمين بارتكابهم واقعة سرقة "التوك توك".

ترجع الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة المرج، يفيد بسرقة "توك توك"، بمنطقة المرج، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة سرقة "التوك توك" بهدف بيعه، وأرشدوا عن مكان اختباءه وبإبلاغ المجنى عليه، تعرف على "التوك توك" الخاص به واتهمهم بالسرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.