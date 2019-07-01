سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو وصور .. سفير كندا بالقاهرة: المساواة بين الجنسين تبدأ من المنزل

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:45 م
فيديو وصور .. سفير كندا بالقاهرة: المساواة بين الجنسين تبدأ من المنزل احتفالية يوم كندا فى منزل السفير بالقاهرة
كتبت: إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال سفير كندا بالقاهرة، جيس داتون، إن المساواة بين الجنسين تبدأ من المنزل داعيا إلى مشاركة أكبر من الرجل فى المنزل،
جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم كندا الذى شهد حضور العديد من الشخصيات السياسية والعامة فى مصر ، الذى أقيم بمنزل السفير، اليوم الاثنين، بمناسبة العيد الوطنى لكندا  لـ 152 وهى ذكرى سن قانون أصدر عام 1867 يوم الأول من يوليو تم بموجبه توحيد كندا .
 
 
WhatsApp Image 2019-07-01 at 10.31.52 PM (1)
 
وتحدث داتون ، عن مساعدته لزوجته فى تربية ابنتهم مؤكدا على ضرورة دعم النساء والفتيات حول العالم وهو احد الأهداف الاساسية لكندا ، كما تناول  فى حديثه  دعم بلاده  للنساء فى مصر من خلال مبادارات تمكين المراة والتعليم ودعم المشروعات والبرامج الخاصة بالنساء والتى اثبتوا فيها كم هن رائعات، قائلا أن  من أهم أسباب عمله فى مصر هو دعم المرأة، ولفت الى الحدث الذى تم تنظيمه فى شهر مارس الذى يؤكد دعم المرأة.
WhatsApp Image 2019-07-01 at 10.31.52 PM (2)


حضر الاحتفالية عدد من السفراء منهم، سفير فنلندا، إستونيا، شيلى، سريلانكا، المكسيك، بلجيكا، ايرلندا، أوكرانيا، بلغاريا، ليتوانيا، السويد، أرمينيا،  سفير الاتحاد الأوروبى، القائم بأعمال السفير الأمريكى، فرنسا، هولندا، سويسرا، انجلترا، اليونان، البرتغال، الهند، فيتنام، أسبانيا، سنغافورة، استراليا.


WhatsApp Image 2019-07-01 at 10.31.52 PM (3)

ما حضر، وزير التنمية المحلية الأسبق، أحمد درويش، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الكندى، معتز رسلان، رئيس المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، لوران دى بوك، ونائب سفير سويسرا، أدريان هوارى، وعضو مجلس النواب، الدكتورة ماريان عازر، رئيس الغرفة التجارية الكندية، فايز عز الدين، نائب رئيس البعثة الأمريكية، دروثى شيا، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى مصر، حسين جادين.

 
 

 

 
 
 

 


مصر

كندا

المراة

سفير كندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جدو ساخرا: دكة الجزائر أقوى من بعض المنتخبات المشاركة فى الكان

جدو ساخرا: دكة الجزائر أقوى من بعض المنتخبات المشاركة فى الكان

خطة حكومية للنهوض بقطاع الآثار أمام "البرلمان" خلال العام الجديد.. افتتاح متحف العاصمة 2019.. والانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة بالمتحف الكبير وتزيده بـ7 آلاف قطعة أثرية.. وطبع 22 مليون تذكرة للمناطق السياحية

خطة حكومية للنهوض بقطاع الآثار أمام "البرلمان" خلال العام الجديد.. افتتاح متحف العاصمة 2019.. والانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة بالمتحف الكبير وتزيده بـ7 آلاف قطعة أثرية.. وطبع 22 مليون تذكرة للمناطق السياحية

10 دول تتمتع بسرعات إنترنت لن تصدقها.. الولايات المتحدة فى المركز الأخير

10 دول تتمتع بسرعات إنترنت لن تصدقها.. الولايات المتحدة فى المركز الأخير

رياض محرز لـ" تايم سبورت": نبحث عن صناعة التاريخ.. والفراعنة منافس قوى

رياض محرز لـ" تايم سبورت": نبحث عن صناعة التاريخ.. والفراعنة منافس قوى

جنش: الزمالك اطمأن عليا بـ"الواتس آب".. وأحمد ناجى لا يسأل عن إصابتى

جنش: الزمالك اطمأن عليا بـ"الواتس آب".. وأحمد ناجى لا يسأل عن إصابتى

ارتفاع عدد المتهمين فى "خلية الأمل" لـ 18 متهماً بينهم 13 محبوسا.. النيابة تواصل التحقيقات وتنتدب لجان فنية لتفريغ " هواتف ومحتويات أجهزة اللاب توب " الخاصة بالمتهمين .. وتحدد 7 يوليو لنظر تجديد الحبس

ارتفاع عدد المتهمين فى "خلية الأمل" لـ 18 متهماً بينهم 13 محبوسا.. النيابة تواصل التحقيقات وتنتدب لجان فنية لتفريغ " هواتف ومحتويات أجهزة اللاب توب " الخاصة بالمتهمين .. وتحدد 7 يوليو لنظر تجديد الحبس

التحالف العربى: هجوم إرهابى لمليشيا الحوثى يستهدف مطار أبها الدولى بالسعودية

التحالف العربى: هجوم إرهابى لمليشيا الحوثى يستهدف مطار أبها الدولى بالسعودية

مصدر مقرب من طارق حامد يكشف حقيقة تلقيه عرضاً فرنسياً

مصدر مقرب من طارق حامد يكشف حقيقة تلقيه عرضاً فرنسياً

فيديو.. طه إسماعيل VS الحاجى ضيوف.. صلاح أفضل أم مانى ؟

فيديو.. طه إسماعيل VS الحاجى ضيوف.. صلاح أفضل أم مانى ؟

المعارضة القطرية تستعد لكشف " تظيم الحمدين" أمام العالم .. جولات أوربية لفضح انتهاكات "تميم"..وعضو فى الأسرة الحاكمة يتوعد بمحاكمة " أمير الإرهاب " دوليا .." تقرير " : 80 % من عائلة الأمير غير راضية عنه

المعارضة القطرية تستعد لكشف " تظيم الحمدين" أمام العالم .. جولات أوربية لفضح انتهاكات "تميم"..وعضو فى الأسرة الحاكمة يتوعد بمحاكمة " أمير الإرهاب " دوليا .." تقرير " : 80 % من عائلة الأمير غير راضية عنه

زيادة إنتاج القطاع السياحى لـ279 مليار جنيه فى خطة 2019/2020

زيادة إنتاج القطاع السياحى لـ279 مليار جنيه فى خطة 2019/2020

مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح

مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة