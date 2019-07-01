فيديو وصور.. انطلاق مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بأسيوط داخل 154 وحدة صحية

أسيوط ـ محمود عجمي

انطلقت اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية بمحافظة أسيوط والتى تستهدف السيدات من عمر 18 عاما ً فأكثر.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه تم تدريب الفرق المشاركة والموزعة على 154 وحدة صحية بإجمالى 154 فرقة طبية تتكون من 616 طبيبا ومشرفا بأسيوط، وتم الانتهاء من تجهيز أماكن الفحص داخل الوحدات والمستشفيات واستلام جميع المستلزمات والأجهزة، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكترونى للبيانات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد المستهدفات من المبادرة بمحافظة بأسيوط يبلغ حوالى مليون و200 ألف آنسة وسيدة من النساء اللاتى تبلغ أعمارهن 18 سنة أو أكثر.

وأشار الدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية الطب الوقائى ومنسق المبادرة بالمحافظة، إلى أن الفريق الطبى الخاص بالمبادرة يشمل طبيبة أومشرفة تمريض مدربة وممرضتين لإجراء القياسات وإدخال البيانات مع عضوة من فريق تنظيم الأسرة، مؤكدا أن مواعيد الكشف فى المبادرة يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.



































