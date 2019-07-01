سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 10:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. انطلاق مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بأسيوط داخل 154 وحدة صحية

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:03 ص
فيديو وصور.. انطلاق مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بأسيوط داخل 154 وحدة صحية انطلاق مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة
أسيوط ـ محمود عجمي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية بمحافظة أسيوط والتى تستهدف السيدات من عمر 18 عاما ً فأكثر.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه تم تدريب الفرق المشاركة والموزعة على 154 وحدة صحية بإجمالى 154 فرقة طبية تتكون من 616 طبيبا ومشرفا بأسيوط، وتم الانتهاء من تجهيز أماكن الفحص داخل الوحدات والمستشفيات واستلام جميع المستلزمات والأجهزة، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكترونى للبيانات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد المستهدفات من المبادرة بمحافظة بأسيوط يبلغ حوالى مليون و200 ألف آنسة وسيدة من النساء اللاتى تبلغ أعمارهن 18 سنة أو أكثر.

وأشار الدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية الطب الوقائى ومنسق المبادرة بالمحافظة، إلى أن الفريق الطبى الخاص بالمبادرة يشمل طبيبة أومشرفة تمريض مدربة وممرضتين لإجراء القياسات وإدخال البيانات مع عضوة من فريق تنظيم الأسرة، مؤكدا أن مواعيد الكشف فى المبادرة يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.

انطلاق-مبادرة-الرئيس-لدعم-صحة-المرأة-بأسيوط--(1)
 

 

انطلاق-مبادرة-الرئيس-لدعم-صحة-المرأة-بأسيوط--(2)
 

 

انطلاق-مبادرة-الرئيس-لدعم-صحة-المرأة-بأسيوط--(3)
 

 

انطلاق-مبادرة-الرئيس-لدعم-صحة-المرأة-بأسيوط--(4)
 

 

انطلاق-مبادرة-الرئيس-لدعم-صحة-المرأة-بأسيوط--(5)
 

 

انطلاق-مبادرة-الرئيس-لدعم-صحة-المرأة-بأسيوط--(6)
 

 

انطلاق-مبادرة-الرئيس-لدعم-صحة-المرأة-بأسيوط--(7)
 
 
انطلاق-مبادرة-الرئيس-لدعم-صحة-المرأة-بأسيوط--(8)
 

 

انطلاق-مبادرة-الرئيس-لدعم-صحة-المرأة-بأسيوط--(9)
 

اسيوط

صحة المرأة

صحة اسيوط

سرطان الثدي

100 مليون صحه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

5 أسباب قوية لانهيار الزواج وفشله.. البحث عن المثالية أبرزها

5 أسباب قوية لانهيار الزواج وفشله.. البحث عن المثالية أبرزها

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

10 شروط يجب توافرها فى المتقدمين للقيد بنقابة الإعلاميين.. تعرف عليها

10 شروط يجب توافرها فى المتقدمين للقيد بنقابة الإعلاميين.. تعرف عليها

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

جوجل تطرح ميزة Fast Share الجديدة لمشاركة الملفات على أندرويد Q

جوجل تطرح ميزة Fast Share الجديدة لمشاركة الملفات على أندرويد Q

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة