فيديو.. مصرع عشرة فى تحطم طائرة صغيرة فى مطار بولاية تكساس الأمريكية

ذكرت صحيفة دالاس مورننج نيوز، إن عشرة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم أمس الأحد، إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار فى أديسون بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الطائرة بيتش كرافت بى ئي-350 كينج إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها، ولم يرد مسؤولو إدارة الطيران الاتحادية على طلب للتعليق.

Video from Ian Robinson shows moments after a plane crashed into a hangar at the Addison Airport. Multiple fire units on scene @FOX4 pic.twitter.com/soGlnGLk26