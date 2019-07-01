فيديو .. محافظ كفرالشيخ يناقش تطهير بحيرة البرلس بتكلفة مليار و 45 مليون جنيه

قال محافظ كفرالشيخ، أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط يعد من أهم الأزرع التنفيذية والتنموية لوزارة الإسكان، لافتاً ان هناك 9 مشروعات يقوم الجهاز بتنفيذها فى كفرالشيخ بتكلفة مليار و 45 مليون جنيه تتضمن " تطهير وتعميق بحيرة البرلس فى المراحل الأولى بتكلفة 455 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 96% فضلاً عن المرحلتين الثانية والثالثة، ومشروع طريق رافد " الروس فوه مطوبس " المرحلة الأولى، بتكلفة 405 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 88%، والتى ستنتهى خلال 6 اشهر.

وأضاف المحافظ ،أما المرحلة الثانية بتكلفة 575 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 18%، بطول 16 كم وتنتهى فى 2020م، وجارى إزالة معوقات التنفيذ، وطريق الرياض _سيدى سالم الجديد " طريق مصرف المحيط بجوار البورصة الدولية للأسماك " بتكلفة 550 مليون جنيه، والذى يعد من أهم محاور التنمية الزراعية لربط رافد الطريق الدولى " كفرالشيخ_بلطيم" برافد الطريق الدولى " الروس أبودنيا فوه مطوبس " لنقل الحاصلات الزراعية ومنتجات مزارع الأسماك بتلك المناطق، ولربط محافظة كفرالشيخ بمحافظتى الغربية والبحيرة والطريق الزراعى بطول 32 كم فى الإتجاهين، وطريق ابوعمر بمدينة كفرالشيخ بتكلفة 10 مليون جنيه، بطول 1.2 كم

وتابع محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم دراسة عمل 3 انفاق بطريق" الروس ، ابودنيا ،فوه ،مطوبس"، وايجاد محاور بديلة للنقل الثقيل للمرور خارج الكتلة السكنية بالمحافظة، فضلاً عن تطهير قناة شعاعية رابعة لتكون عدد القنوات الشعاعية بمدخل بحيرة البرلس 4 قنوات بدلاً من 3 لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، وإزالة التعديات وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس، وحماية مصدر معيشة الصيادين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم اقامة مرسى جديد للانشات ببوغاز البرلس، فضلاً عن توسعة البوغاز، وتوسعة قنال برمبال، بهدف تحسين خدمات تنمية الثروة السمكية، لافتاً ان هناك أنواع جديدة من الأسماك ظهرت ببحيرة البرلس لم تكن موجودة منذ قرابة 20 عاماً، وهذا حسب ماذكر صائدى الأسماك بالبرلس، مقدماً خالص الشكر والتقدير للواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، وشركة المقاولون العرب، على جهودهم المبذولة فى تنفيذ المشروعات بكفرالشيخ وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس، وجميع المشاركين.