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فلسطينى يرأس أكبر البنوك فى إسرائيل.. ونتنياهو يهنئه

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:48 ص
فلسطينى يرأس أكبر البنوك فى إسرائيل.. ونتنياهو يهنئه حاج يحيى
كتبت – هناء أبو العز

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تسلم سامر حاج يحيى وهو فلسطيني من سكان الطيبة داخل الخط الأخضر، رئاسة مجلس إدارة بنك لئومي  وهو أحد أكبر البنوك في إسرائيل.
 
ووفقًا لقناة 12 العبرية، فإن حاج يحيى سيخلف المدير السابق ديفيد برودت الذي أدار البنك لمدة 9 سنوات. مشيرة إلى أن تعيينه سيخضع لموافقة المشرف العام على البنوك الإسرائيلية.
ويُتوقع أن يصبح القرار ساري المفعول بعد 21 من شهر يوليو الجاري.
 
ويعتبر حاج يحيى صاحب خبرة واسعة في مجال العمل المصرفي، وعمل مستشارًا لقسم الاقتصاد في الجامعة العبرية بالقدس، ومحاضرًا لبرنامج الماجستير في الاقتصاد المالي.
وهنأ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاج يحيى بالمنصب الجديد وتمنى له النجاح.
 

اسرائيل

فلسطينى يترأس بنك اسرائيلى

الصراع العربى الاسرائيلى

نتيناهو

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