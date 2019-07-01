فلاديمير بوتين "النوع المفضل" لترامب فى كاريكاتير USA Today

كتبت ريم عبد الحميد

سخرت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية من لقاء الرئيس دونالد ترامب بنظيره الروسى فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين الأسبوع الماضى..

واستغلت الصحيفة تعليق سابق للرئيس على الصحيفة التى اتهمته باغتصابها قبل 25 عاما، والذى قال فيه إنها ليست من نوعه المفضل، لتعلق به على كيفية ترحيبه ببوتين.

حيث صور كاريكاتير USA Today ترامب وهو يستقبل بوتين ويصافحه، ويقول "إنه من نوعى"، فى الوقت الذى يقف فيه رئيس كوريا الشمالية كيم كونج أون على مسافة منهما ويقول "ماذا عنى".



كاريكاتير USA Today

وكان ترامب قد مازح بوتين خلال لقائهما الأخير وقال له لا تتدخل فى الانتخابات الأمريكية القادمة، فى سخرية من القضية الأهم التى أثارت الأمريكيين منذ انتخاب ترامب بعد أن ذهبت تقييمات استخباراتية إلى أن الروس تدخلوا فى الانتخابات لصالح ترامب.

وقد التقى ترامب أمس الأحد مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون فى زيارة تاريخية للمنطقة منزوعة السلاح بين الكورتين دخل فيها ترامب حدود كوريا الشمالية ليصبح أول رئيس أمريكى يقوم بذلك أثناء توليه منصبه.