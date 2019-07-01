فتح مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدى من 9 صباحا وحتى 3 عصرا

كتب وليد عبد السلام

تستقبل 1030 وحدة صحية فى 9 محافظات، تضم كل من جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية، المواطنين بداية من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا وعلى مدار شهرين، للكشف المبكر عن أورام الثدى، مع توفير خدمات الكشف والعلاج بالمجان.

يأتى ذلك فى إطار إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى المبادرة القومية لصحة المرأة، والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى، مع تقديم كافة الخدمات للسيدات بالمجان .

وتقوم الفرق الطبية بتقديم التوعية الطبية اللازمة للسيدات بداية من سن 18 عاما، كما يتم توقيع الكشف الطبى على الحالات التى ترتفع فيها معدلات الخطورة، ويتم إحالة الحالات المصابة إلى مراكز العلاج لاستكمال الفحص الطبى، وصرف العلاج مع صياغة برتوكول طبى يشمل الحالة من وقت التشخيص وحتى الشفاء.

يشار إلى أن سرطان الثدى من أقوى الأمراض السرطانية المنتشرة بين السيدات المصريات، وتقوم الحكومة الحكومة بتوفير سبل الرعاية الطبية الكاملة للمصابات، سواء داخل المبادرة القومية للرئيس، أو من خلال العلاج داخل التأمين الصحى ونفقة الدولة.