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غياب 848 طالبا وطالبة عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالبحيرة

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:43 م
غياب 848 طالبا وطالبة عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالبحيرة محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة
كتب - فريق المحافظات

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أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن غرفة عمليات الثانوية، رصدت غياب 848 طالبا وطالبة من إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان فى مواد اللغة الاجنبة الثانية، وعددهم 27949 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98 %، كما تم رصد غياب 713 طالبا وطالبة فى امتحان التربية الوطنية .
 
وأضاف، فى بيان، أنه تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء لجان سير الامتحان بحضور مديرى الادارات التعليمية والجهات المعنية، تم خلاله التأكد من كافة التجهيزات الخاصة بالجان، والاستراحات ورفع درجة الإستعداد بجميع الادارات التعليمية .
 
وأوضح وكيل وزارة التعليم، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين فى الامتحانات يبلغ 31956 طالبا وطالبة بواقع 18574 علمى علوم، و3389 طالبا وطالبة علمى رياضة، و9993 أدبى، يؤدون الامتحانات بعدد 99 لجنة، بالإضافة للجنة للمكفوفين  بالادارات التعليمية .
 
ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، على ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بمنتهى الشفافية، ومواجهة الغش لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرا الى تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرات الأمن والصحة والتموين وشركة الكهرباء، والوحدات المحلية، لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة، ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة .
 
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الفرنسية 2019

امتحان مادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة الفرنسية

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