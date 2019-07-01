سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 11:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

غداً.. نظر تجديد حبس ملك الكاشف "المتحولة جنسيا" بتهمة الانضمام لجماعة

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:42 م
غداً.. نظر تجديد حبس ملك الكاشف "المتحولة جنسيا" بتهمة الانضمام لجماعة حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر غداً الثلاثاء، نيابة أمن الدولة العليا، أمر تجديد حبس الفتاة المتحولة جنسيا، ملك الكاشف، احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معها بمعرفة النيابة فى اتهامها بمشاركة جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ونشر أخبار يعاقب عليها القانون على "فيس بوك".

وتستكمل النيابة التحقيقات مع المتهمة رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتى تواجه اتهامات ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، وطالب محامى المتهمة أمام النيابة سابقاً بإخلاء سبيلها وعرضها على الطب الشرعى لإثبات إجرائها عملية تحول جنسى وتغيير مكان محبسها.

 

 


تجديد حبس

ملك الكاشف المتحولة

حبس المتحولة جنسيا

الانضمام لجماعة إرهابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار يسرا ومحمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار

أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار يسرا ومحمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة