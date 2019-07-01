غداً.. نظر تجديد حبس ملك الكاشف "المتحولة جنسيا" بتهمة الانضمام لجماعة

كتبت أمنية الموجى

تنظر غداً الثلاثاء، نيابة أمن الدولة العليا، أمر تجديد حبس الفتاة المتحولة جنسيا، ملك الكاشف، احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معها بمعرفة النيابة فى اتهامها بمشاركة جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ونشر أخبار يعاقب عليها القانون على "فيس بوك".

وتستكمل النيابة التحقيقات مع المتهمة رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتى تواجه اتهامات ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، وطالب محامى المتهمة أمام النيابة سابقاً بإخلاء سبيلها وعرضها على الطب الشرعى لإثبات إجرائها عملية تحول جنسى وتغيير مكان محبسها.