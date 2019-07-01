عرض فتاة اتهمت والدها باغتصابها فى 6 أكتوبر على الطب الشرعي

كتب أحمد الجعفرى

استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن الحالة الصحية لفتاة أصيبت نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر، أثناء محاولتها الهرب من النافذة، بعد تحرش والدها بها، وطلبت تقريرا طبيا عن حالتها.

كما أمرت النيابة بعرض الفتاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها، وبيان صحة ما جاء فى التحريات من تعرضها للاغتصاب على يد والدها الصادر ضده قرار بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية.

تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا يفيد سقوط فتاة من الطابق الرابع، ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات، تبين أن الفتاة، تعرضت للتحرش على يد والدها، فحاولت للهرب من النافذة، إلا أنه اختل توازنها، وسقطت لتصاب بعدة كسور، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه والد الفتاة، وأخطرت النيابة للتحقيق.