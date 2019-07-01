عامل يمزق جسد صديقه لخلافات مالية بينهما بطوخ

القليوبية - نيفين طه

مزق عامل جسد زميله، بسلاح أبيض لخلافات مالية بينهما، بدائرة مركز طوخ، جرى نقل الصاب لمستشفى بنها الجامعى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، من مستشفى بنها العام، بوصول المدعو "محمد.ا.ز" 45 سنة، عامل خرسانة ومقيم أجهور الكبرى – دائرة المركز، مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليمنى، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعى وحجزة لتلقى العلاج اللازم .

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل نائب مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبسؤال المصاب اتهم المدعو "ماجد .ع. ا" 45 سنة، بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته .

وتوصلت تحريات العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، أن وراء ارتكاب الواقعة وجود خلافات مالية بينهما نظير بعض الأعمال السابقة بمنزل المتهم، واليوم حال مطالبته بذلك المبلغ حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح ابيض "سكين" محدثا اصابته.

تمكن المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن سكين، وتم التحفظ عليه.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14881 جنح مركز طوخ لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.