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طرح منازل ريفية لشباب الخريجين بقرى الوادى الجديد.. تعرف على شروطها

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:05 م
طرح منازل ريفية لشباب الخريجين بقرى الوادى الجديد.. تعرف على شروطها منزل ريفى - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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قررت محافظة الوادى الجديد طرح منازل ريفية من التى تنفذ بالقرى بجميع مراكز المحافظة أمام شباب الخريجين، ومن ليس لهم سكن، وذلك ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة 225 ألف جنيه للمنزل .

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان فى الوادى الجديد، فى بيان اليوم الاثنين، إن الشروط تضمنت أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ولا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ،ولا يزيد عن 50 عاما ،على أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، أو مقيم بها إقامة دائمة.

وأضاف أنه يجب أن يكون المتقدم من محدودى الدخل، ولا يتجاوز الدخل الصافى للأسرة 42 ألف جنيه سنويا، وللأعزب 30 ألف جنيه سنويا، كما يقر المواطن أنه لم يسبق له الحصول على وحدة سكنية، أو قطعة أرض، أو استفاد بقرض تعاوني، أو قرضا من المشروع القومى للإسكان.

 

 


منازل ريفية بالوادى الجديد

إسكان الوادى الجديد

إسكان اجتماعي

شروط توزيع المنازل الريفية

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