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"ضحايا الكيف".. حبس مدير تسويق سرق والديه من أجل تعاطى المخدرات

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:51 م
"ضحايا الكيف".. حبس مدير تسويق سرق والديه من أجل تعاطى المخدرات مخدرات-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس المتهم "ح. ع"،  لإدعائه سرقة مصوغات ذهبية من شقة والديه بمنطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغاً من أحد الأشخاص يعمل مدير تسويق عقارى، يفيد باكتشافه قطع السلك الخاص بشباك دورة مياه غرفة النوم الخاصة بوالديه، والمقيمان بإحدى الدول العربية وسرقة ( كمية من المشغولات الذهبية ، طبنجة عيار 9مم ، بندقية خرطوش عيار 12مم - والمرخصان باسم والده )، من داخل الدولاب الخاص بغرفة النوم  ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .
 
بالانتقال والفحص تبين وجود قطع  بسلك شباك دورة مياه غرفة النوم، وسلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يستدل على صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المبلغ، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات عدل عن أقواله واعترف باختلاقه الواقعة. 
 
وأقر مقدم البلاغ، بأنه نظراً لإدمانه تعاطى المواد المخدرة، وعدم قدرته على توفير مبالغ مالية لشرائها، وسفر والديه وإقامتهما خارج البلاد خطط لسرقة محتويات غرفة نومهما المغلقة، وفى سبيل ذلك قام بقطع سلك شباك دورة المياه الملحقة بالغرفة، وتمكن من الاستيلاء على المسروقات المشار إليها، وتصرف فيها بالبيع لأحد تجار المواد المخدرة بطريق السويس - نطاق محافظة السويس ( جاري تحديده وضبطه )، مقابل تحصله على كمية من مخدر الهيروين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 

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