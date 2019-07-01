ضبط 5 الآف قضية سرقة تيار كهربائي و98 قضية تلوث هوائي ومائي خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات مكبرة استهدفت سارقي التيار الكهربائي من الباعة الجائلين في الشوارع وبعض أصحاب المحال التجارية والمواطنين، لما يتسببه ذلك من أضرار على الإقتصاد الوطني.

وأسفرت جهود شرطة التموين برئاسة اللواء رفعت خضر عن ضبط (5799) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

كما وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات مكبرة استهدفت جرائم التلوث الهوائي والمائي والمراكب والمعديات النيلية غير المرخصة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (98) قضية متنوعة.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.