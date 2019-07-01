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ضبط 4 متهمين بحوزة كل منهم كمية المواد المخدرة بمدينتي الحمام ومرسى بمطروح

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:42 م
ضبط 4 متهمين بحوزة كل منهم كمية المواد المخدرة بمدينتي الحمام ومرسى بمطروح مواد مخدرة - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

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تمكن ضباط مباحث قسمي شرطة الحمام ومطروح، من ضبط 4 متهمين بحوزة كل منهم  كمية المواد المخدرة، قبل ترويجها بمدينتي الحمام ومرسى  بمطروح.

تلقي اللواء  هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارا  بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط " السعيد م ع"– مواليد 1988، عاطل، مقيم في البحيرة وبحوزته 32 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وزنت حوالي 125 جرام.

وضبط " وليد ع ع"– مواليد 1992، عاطل، مقيم في مطروح وبحوزته 16 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 125 جرام بقصد الاتجار.

كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الحمام، من ضبط " محمد  ق  م "– 36 سنة، عاطل، مقيم في مدينة الحمام- وبحوزته قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 20 جرام و 30  قرص لعقار الترامالدول المخدر.

وضبط " منصور ع م "– 20 سنة، عاطل، مقيم في مدينة الحمام، وبحوزته عدد 3  قطع جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 60 جرام،  وسلاح ابيض " مطواة ". 

 

تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة. 

 

 

 


محافظة مطروح

بندقية خرطوش

طلقات

قسم شرطة مطروح

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