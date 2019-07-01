ضبط 4 متهمين بحوزة كل منهم كمية المواد المخدرة بمدينتي الحمام ومرسى بمطروح

تلقي اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط " السعيد م ع"– مواليد 1988، عاطل، مقيم في البحيرة وبحوزته 32 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وزنت حوالي 125 جرام.

وضبط " وليد ع ع"– مواليد 1992، عاطل، مقيم في مطروح وبحوزته 16 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 125 جرام بقصد الاتجار.

كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الحمام، من ضبط " محمد ق م "– 36 سنة، عاطل، مقيم في مدينة الحمام- وبحوزته قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 20 جرام و 30 قرص لعقار الترامالدول المخدر.

وضبط " منصور ع م "– 20 سنة، عاطل، مقيم في مدينة الحمام، وبحوزته عدد 3 قطع جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 60 جرام، وسلاح ابيض " مطواة ".

تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.