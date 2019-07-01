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ضبط 29 كيلو هيروين وحشيش وبانجو في حملات أمنية خلال 24 ساعة

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:24 ص
ضبط 29 كيلو هيروين وحشيش وبانجو في حملات أمنية خلال 24 ساعة مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة استهدفت تجار وحائزي المواد المخدرة لحماية الشباب من براثن الإدمان.
 
ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم خلال 24 ساعة في ضبط 149 قضية مخدرات بحوزة 158 متهم.
 
وعثر بحوزة المتهمين على 19 كيلو بانجو، و9 كيلو حشيش، وكيلو هيروين، و115 جرام من الفودو، و75 جرام من الاستروكس، و2293 قرص مخدر .
 
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
 
 

مخدرات

هيروين

حشيش

بانجو

تهريب المخدرات

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