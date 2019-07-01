ضبط 25 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة إدارة المتابعة التموينية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، من تحرير 22 محضر، للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز والجزارين، بالإضافة لضبط 25 ألف لتر سولار وبنزين لدى عدد من أصحاب محطات الوقود مخزنة، لبيعها فى السوق السوداء .

وتمكنت الحملة من ضبط "م.ف.م" وكيل شركة "م.ل" بناحية قرية البرية التابعة لمركز الرياض، لتجميعه 4290 لتر بنزين 80، و4000 لتر سولار فى خزانات بالمحطة لبيعها فى السوق السوداء، وتحفظت الحملة على الكميات المضبوط.

كما حررت الحملة المحضر رقم 278 جنح أمن دولة طوارئ مركز الرياض لسنة 2019، ل "هـ.ب.ح"، وكيل شركة "م.ل" بناحية سعد أبو على التابعة لمركز الرياض لتجميعه 50 جركن سولار، بهم 1000 لتر سولار، وحررت الحملة المحضر رقم 277 جنح أمن دولة طوارئ مركز الرياض لسنة 2019، لتجميع "س.م.س"وكيل الجمعية التعاونية للبترول بناحية العلاميه التابعة لقرية ابشان مركز بيلا، 14612 لتر بنزين 80 بالخزانات ،بغرض الإتجار بها فى السوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر رقم 152 جنح أمن دولة طوارئ مركز بيلا لسنة 2019، ل "و.ف.ر" صاحب مستودع غاز بكوبرى الزاوية بمركز الرياض، لبيعه اسطوانات الغاز المنزلى المدعمة بأزيد من السعر الرسمى، وحررت محضر رقم 302 جنح أمن دولة طوارئ مركز الرياض لسنة 2019، ل "ص.م.ح" صاحب مخبز بلدى بناحية متبول بمركز كفرالشيخ، لتجميعه 43 شيكارة دقيق بلدى ،زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء.

كما حررت الحملة عدد من المحاضر للمخالفين من التجار، وأصحاب المخابز منها ،انتاج حبز ناقص الوزن يترواح مابين 18 ل 20 جرام، وضبط لحوم مذبوحه خارج السلخانة، وتشغيل مخابز فى غير مواعيد تشغيلها الرسمية.