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ضبط 166 شيكارة دقيق مدعم و6 آلاف لتر سولار بالدقهلية

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:01 ص
ضبط 166 شيكارة دقيق مدعم و6 آلاف لتر سولار بالدقهلية دقيق مدعم - أرشيفية
الدقهلية ـــ شريف الديب _ سارة الباز

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ضبطت مديرية التموين بالدقهلية 166 شيكارة دقيق بلدي مدعم بمخبزين بميت غمر وأجا خلال حملات لضبط المخالفين.

ومن جانبه، أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على أن حملات الرقابة التموينية ضبطت 154 شيكارة دقيق بلدى مدعم بمخبز ببندر ميت غمر، و3 شكائر بمخبز سياحى، كما ضبطت 9 شكائر بمخبز بمدينة أجا، وضبط 6000 لتر سولار بإحدى محطات تموين السيارات بناحية نقولا التابعة لمركز شربين.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم تحرير محضر رقم 601 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ شربين ضد صاحب محطة بناحية نقولا مركز شربين لتجميعه 6000 لتر سولار .

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، يشدد بصفة دائمة على استمرار الحملات التموينية في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من سلامة كافة المنتجات المعروضة بالأسواق، والتصدي لأي تجاوزات من تهريب السلع الغذائية والتموينية والمواد البترولية من قبل بعض الجشعين والمتلاعبين من التجار .

 

 

 


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