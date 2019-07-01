ضبط 1068 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

كما ضبطت الحملة، بإشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، 78 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، ومراقب هارب، و7 قضايا متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، وتحرير 1068 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 636 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام.