ضبط 1068 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها 8 قضايا سلاح نارى بدون ترخيص، وقضية اتجار بالمخدرات، وأخرى تعاطى مخدرات، و80 قضية تموين متنوعة وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها 8 قضايا سلاح نارى بدون ترخيص، وقضية اتجار بالمخدرات، وأخرى تعاطى مخدرات، و80 قضية تموين متنوعة وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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