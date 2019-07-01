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ضبط 1068 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:54 م
ضبط 1068 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم حملة مرورية - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها 8 قضايا سلاح نارى بدون ترخيص، وقضية اتجار بالمخدرات، وأخرى تعاطى مخدرات، و80 قضية تموين متنوعة وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كما ضبطت الحملة، بإشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، 78 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، ومراقب هارب، و7 قضايا متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، وتحرير 1068 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 636 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام.

 
 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

الحملات الأمنية بالفيوم

المخالفات المرورية

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