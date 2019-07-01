سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 07:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط شخص انتحل صفة مندوب لجهة أمنية تسلل لجنة ثانوية عامة لتسهيل الغش بأسيوط

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:32 م
ضبط شخص انتحل صفة مندوب لجهة أمنية تسلل لجنة ثانوية عامة لتسهيل الغش بأسيوط حبس - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت القوة المعينة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة زيد بن حارثة بمركز ديروط القبض على موظف بالإدارة الصحية بأسيوط، انتحل صفة مندوب لجهة أمنية بغرض دخول اللجنة لتسهيل عملية الغش لإحدى الطالبات التى تؤدى الامتحان بها.

 

كان العميد حمدى هاشم رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط بوصول بلاغ من قوة التأمين الخاصة بإحدى لجان الثانوية العامة بمركز ديروط التى يؤدى فيها الطلاب امتحانات الثانوية العامة بالقبض على شخص يدعى "فوزى م . م" أثناء محاولته دخول لجنة الامتحان مدعيا أنه يعمل داخل إحدى الأجهزة الأمنية ومكلف بمتابعة الإمتحانات وبالاطلاع  على تحقيق الشخصية رفض.

 

وتم إلقاء القبض عليه وبفحص بياناته الشخصية تبين أنه موظف بصحة أسيوط، وأنه حاول دخول اللجنة لتسهيل عملية الغش لبعض الطلاب.

 

تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


اسيوط

اخبار المحافظات

شخص ينتحل صفة ضابط

الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة