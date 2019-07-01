ضبط شخص انتحل صفة مندوب لجهة أمنية تسلل لجنة ثانوية عامة لتسهيل الغش بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

ألقت القوة المعينة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة زيد بن حارثة بمركز ديروط القبض على موظف بالإدارة الصحية بأسيوط، انتحل صفة مندوب لجهة أمنية بغرض دخول اللجنة لتسهيل عملية الغش لإحدى الطالبات التى تؤدى الامتحان بها.

كان العميد حمدى هاشم رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط بوصول بلاغ من قوة التأمين الخاصة بإحدى لجان الثانوية العامة بمركز ديروط التى يؤدى فيها الطلاب امتحانات الثانوية العامة بالقبض على شخص يدعى "فوزى م . م" أثناء محاولته دخول لجنة الامتحان مدعيا أنه يعمل داخل إحدى الأجهزة الأمنية ومكلف بمتابعة الإمتحانات وبالاطلاع على تحقيق الشخصية رفض.

وتم إلقاء القبض عليه وبفحص بياناته الشخصية تبين أنه موظف بصحة أسيوط، وأنه حاول دخول اللجنة لتسهيل عملية الغش لبعض الطلاب.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.