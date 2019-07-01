ضبط شخصين تقدما بتأشيرات مزورة لإحدى السفارات للحصول على عمل

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العام في ضبط شخصين أثناء تقدمهما لإحدى السفارات بتأشيرات سابقة "مزورة" بغرض الحصول على فرصة عمل.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من مسئولى بسفارة إحدى الدول العربية بالجيزة، بتقدم شخصين بتأشيرتى دخول بأسمائهما، لتوثيقها يشتبه فى كونهما "مزورتين".

بالانتقال لمقر السفارة تم التقابل مع المشتبه بهما (عامل ، وآخر حاصل على دبلوم صناعى.. مقيمان بمحافظة الغربية)، وتبين تقدمهما لمسئولى السفارة بتأشيرتى دخول إلكترونية بأسمائهما لتوثيقها، تفيد حصولهما على عقدى عمل بإحدى الشركات بالخارج "خلافاً للحقيقة".

بمواجهتهما اعترفا بحصولهما على التأشيرتين المضبوطتين من صورة مماثلة على شبكة الإنترنت، وتقدما بها للسفارة لتوثيقها بغرض الحصول على فرصة عمل، وبفحص التأشيرتين المضبوطتين فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين إنهما مزورتين باستخدام طابعة كمبيوتر، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.