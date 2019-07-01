صور.. 8 نوادى برأس البر جاهزة لاستقبال رواد المصيف.. تعرف عليها

دمياط - معتز الشربينى

يتمتع مصيف رأس البر بتوافر عدد من النوادى التابعة للنقابات المهنية المختلفة، والتى لا تقتصر على أعضائها فقط ولكنها تفتح أبوابها أمام رواد المصيف بصفة عامة مقابل رسوم دخول محدودة.

ويوجد برأس البر 4 نوادى تقع فى منطقة الجربى وتطل على نهر النيل مباشرة، وهى نادى الشرطة والحكمة والقضاة والمهندسين، وهذه النوادى تتميز بوجود حمامات للسباحة ومرسى لمراكب التنزه والصيد لمحبى صيد الأسماك وأماكن للعائلات، وتفتح أبوابها على مداراليوم .

كما يتميز المصيف بوجود عدد 2 نادى للقوات المسلحة يقع فى منطقة شاطىء النخيل، وهو نادى ضباط القوات المسلحة ونادى ضباط الصف ويتميز النادى بتوافر فندق ومطعم وشاطىء بلاج يطل على البحر مباشرة.

كما يتوافر بالمصيف نادى رأس البر الرياضى أحد العلامات المميزة برأس البر ويضم حمام سباحة وملاعب رياضية وتمارس بداخلة كافة أنواع الأنشطة الرياضية .

كما يوجد نادى المحامين والذى يطل على نهر النيل ويتميز بمرسى المراكب النيلية ومنطقة العاب للأطفال.

كما يتوافر برأس البر منطقة شاطىء النخيل ورأس البر زمان وهى مناطق تستقبل رواد المصيف برسوم دخول وتطل على شاطىء البلاج مباشرة، ويتمتع شاطىء النخيل بوجود برجولات عائلية للسهرات الليلية.