صور.. مميش يشيد بتنظيم أمم أفريقيا ويعرض مخططات التنمية والفرص الاستثمارية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، لجنة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالإسماعيلية والتي تضم ممثلين لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك بمكتبه بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، ورأس وفد الكاف "تيتوس كوناموينى" المنسق العام للجنة بالإسماعيلية.

في بداية اللقاء رحب الفريق مهاب مميش بالضيوف في بلدهم الثاني مصر، متمنياً لهم التوفيق في الخروج ببطولة الأمم الأفريقية 2019 بالصورة التي تليق بأفريقيا أمام العالم أجمع، ثم قدم عرضا تقديميا عن مشروع قناة السويس الجديدة ودوره في تطور الخدمة المقدمة للأسطول التجاري العالمي وانعكاس ذلك بالإيجاب على عائدات القناة التي تصب في صالح اقتصادنا الوطنى.

وأكد الفريق مميش على أن الشعب المصري أثبت للعالم كله وللشعوب الأفريقية على وجه الخصوص أن الشعوب الساعية للتطور هي وحدها القادرة على النجاح مهما كانت التحديات، وخير مثال على ذلك ما قام به شعب مصر العظيم حينما اصطف خلف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام فقط، ثم استعرض الفريق مميش خطط التنمية والمشاريع الاستثمارية في منطقة القناة.

وأعرب "تيتوس كونامويني" عن سعادته البالغة بالزيارة قائلا: "إن الجميع في أفريقيا والعالم يعرفون جيداً قيمة قناة السويس للعالم كله، وأننا في أفريقيا متابعون لكل ما تقومون به في مصر وفخورون بإنجازاتكم التي يفخر بها جميع الأفارقة، كما نشكر لكم حفاوة الاستقبال والفرصة التي منحتمونا لزيارة قناة السويس الجديدة".

وفي ختام اللقاء، قدم الفريق مميش درع القناة الجديدة لـ"تيتوس كوناموينى"، ودعاه والوفد المرافق للقيام بجولة بحرية في القناة، وفي المقابل أهدى رئيس الوفد كرة بطولة الأمم الأفريقية 2019 للفريق مُهاب مميش تقديراً للدور الكبير الذي تقدمه هيئة قناة السويس من أجل نجاح البطولة.



الفريق مهاب مميش يهدي درع القناة للسيد تيتوس كونامويني



أعضاء وفد الكاف بالإسماعيلية يقومون بجولة بحرية في قناة السويس



الفريق مهاب مميش يستقبل وفد الكاف بمكتبه بالإسماعيلية