سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 04:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مميش يشيد بتنظيم أمم أفريقيا ويعرض مخططات التنمية والفرص الاستثمارية

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:55 م
صور.. مميش يشيد بتنظيم أمم أفريقيا ويعرض مخططات التنمية والفرص الاستثمارية الفريق مهاب مميش يستقبل وفد الكاف بمكتبه بالإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، لجنة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالإسماعيلية والتي تضم ممثلين لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك بمكتبه بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، ورأس وفد الكاف "تيتوس كوناموينى" المنسق العام للجنة بالإسماعيلية.

 

في بداية اللقاء رحب الفريق مهاب مميش بالضيوف في بلدهم الثاني مصر، متمنياً لهم التوفيق في الخروج ببطولة الأمم الأفريقية 2019 بالصورة التي تليق بأفريقيا أمام العالم أجمع، ثم قدم عرضا تقديميا عن مشروع قناة السويس الجديدة ودوره في تطور الخدمة المقدمة للأسطول التجاري العالمي وانعكاس ذلك بالإيجاب على عائدات القناة التي تصب في صالح اقتصادنا الوطنى.

 

وأكد الفريق مميش على أن الشعب المصري أثبت للعالم كله وللشعوب الأفريقية على وجه الخصوص أن الشعوب الساعية للتطور هي وحدها القادرة على النجاح مهما كانت التحديات، وخير مثال على ذلك ما قام به شعب مصر العظيم حينما اصطف خلف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام فقط، ثم استعرض الفريق مميش خطط التنمية والمشاريع الاستثمارية في منطقة القناة.

 

وأعرب "تيتوس كونامويني" عن سعادته البالغة بالزيارة قائلا: "إن الجميع في أفريقيا والعالم يعرفون جيداً قيمة قناة السويس للعالم كله، وأننا في أفريقيا متابعون لكل ما تقومون به في مصر وفخورون بإنجازاتكم التي يفخر بها جميع الأفارقة، كما نشكر لكم حفاوة الاستقبال والفرصة التي منحتمونا لزيارة قناة السويس الجديدة".

 

وفي ختام اللقاء، قدم الفريق مميش درع القناة الجديدة لـ"تيتوس كوناموينى"، ودعاه والوفد المرافق للقيام بجولة بحرية في القناة، وفي المقابل أهدى رئيس الوفد كرة بطولة الأمم الأفريقية 2019 للفريق مُهاب مميش تقديراً للدور الكبير الذي تقدمه هيئة قناة السويس من أجل نجاح البطولة.

 

1- الفريق مهاب مميش يهدي درع القناة للسيد تيتوس كونامويني
 الفريق مهاب مميش يهدي درع القناة للسيد تيتوس كونامويني

 

2- أعضاء وفد الكاف بالإسماعيلية يقومون بجولة بحرية في قناة السويس
 أعضاء وفد الكاف بالإسماعيلية يقومون بجولة بحرية في قناة السويس

 

3- الفريق مهاب مميش يستقبل وفد الكاف بمكتبه بالإسماعيلية
 الفريق مهاب مميش يستقبل وفد الكاف بمكتبه بالإسماعيلية

 

4- رئيس الوفد بهدي الفريق مميش كرة الأمم الأفريقية 2019
رئيس الوفد بهدي الفريق مميش كرة الأمم الأفريقية 2019

الاسماعيليه

قناه السويس

الفريق مهاب مميش

البطوله الافريقيه

بطوله افريقيا 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر.. 30 يونيو وضعت حدا لإرهاب الإخوان.. خالد الجندى: أعادتنا لوسطية الدين.. مهاب مميش: السيسي كان شجاعاً في اتخاذ القرار.. محلل سعودى: ضربة قاصمة للمشروع التركي

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:30 ص

مهاب مميش عن 30 يونيو: إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر

الأحد، 30 يونيو 2019 07:58 م

صور.. منتخب نيجيريا يشيد بقناة السويس بعد زيارتها فى جولة بحرية بصحبة مُهاب مميش.. والمدرب واللاعبون :فخورون بالزيارة ونشكر حفاوة الاستقبال.. "ويلفرد إنديدى" : المشروع فخر لجميع الأفارقة وليس للمصريين فقط

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:18 م

الفريق مُهاب مميش: إفريقيا مستقبل التنمية والاستثمار عالمياً

الخميس، 13 يونيو 2019 04:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة