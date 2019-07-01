صور.. محافظ كفرالشيخ يفتتح مركز الغسيل الكلوى فى سنهور بتكلفة 12 مليون جنيه

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، مركز الغسيل الكلوي بسنهور المدينة بدسوق بتكلفة 12 مليون جنيه، وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية بوزارة الصحة، لوحدات الغسيل الكلوي بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية الجادة والفاعلة، تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، فى ذكرى احتفالات المحافظة بثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء ذلك، بحضور اللواء خالد مرسى رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، والدكتور عمرو النحاس وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة سماح جاد مدير عام المستشفيات، الدكتور محمد أبوالسعد مدير مستشفي دسوق العام، والدكتور محمد كمال مساعد وكيل وزارة الصحة، والمحاسب محمد عيسى رئيس مجلس إدارة مركز الغسيل الكلوي بسنهور، وعدد من القيادات التنفيذية.











