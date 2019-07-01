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صور .. محافظ دمياط :افتتاح فندق اللسان برأس البر قريبا

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:46 ص
صور .. محافظ دمياط :افتتاح فندق اللسان برأس البر قريبا محافظ دمياط تتفقد منطقة فندق اللسان برأس البر
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن فندق اللسان برأس البر، أوشك على الإنتهاء وسيتم إفتتاحه قريبا.
 
وأكدت محافظ دمياط، إلى أن فندق اللسان هو أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا، ويقام على مساحة 4200م2 ويضم 142غرفة و 16 جناح، بالإضافة إلى 4 قاعات للإحتفالات والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات، مؤكدة أن هذا الفندق تديره كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى ادارة الفنادق، و الذى سيحقق نقلة نوعية كبيرة للمدينة، وإستعادة مكانتها على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.
 
وكلفت محافظ دمياط، اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بتنسيق الموقع العام بما يتناسب مع طبيعة رأس البر السياحية عامة، ومنطقة اللسان خاصة عند نقطة إلتقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، كما أكدت أيضاً على سرعة الانتهاء من أعمال الفرش وكافة التشطيبات الداخلية .
 
يذكر أن، هذا الفندق هو أول فندق 5 نجوم برأس البر، ويقع على شارع النيل برأس البر بالقرب من منطقة اللسان، تم توقيع عقده مع إحدى الشركات العالمية لإدارة الفنادق، فى عهد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط السابق. 
 
محافظ دمياط تتفقد منطقة فندق اللسان برأس البر (1)
محافظ دمياط تتفقد منطقة فندق اللسان برأس البر

محافظ دمياط تتفقد منطقة فندق اللسان برأس البر (2)
محافظ دمياط تتفقد منطقة فندق اللسان برأس البر 

محافظ دمياط تتفقد منطقة فندق اللسان برأس البر (3)
محافظ دمياط تتفقد منطقة فندق اللسان برأس البر

محافظ دمياط تتفقد منطقة فندق اللسان برأس البر (4)
محافظ دمياط تتفقد منطقة فندق اللسان برأس البر

محافظ دمياط تتفقد منطقة فندق اللسان برأس البر (5)
محافظ دمياط تتفقد منطقة فندق اللسان برأس البر 

محافظ دمياط تتفقد منطقة فندق اللسان برأس البر (6)
محافظ دمياط تتفقد منطقة فندق اللسان برأس البر

 


محافظه دمياط

فندق اللسان

راس البر

شتيجنبرجر

منطقه التقاء النهر بالبحر

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