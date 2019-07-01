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صور ..محافظ بورسعيد يتفقد الوحدات الصحية بالساعات الأولى لتطبيق التأمين الصحى الجديد

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:49 ص
صور ..محافظ بورسعيد يتفقد الوحدات الصحية بالساعات الأولى لتطبيق التأمين الصحى الجديد محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية
بورسعيد – السيد فلاح

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الوحدات والمراكز الصحية للاطمئنان على كافة الأوضاع الإدارية والطبية الخاصة باستقبال المواطنين وبدء التسجيل الرسمى الأسرى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى تزامن مع عمل ملف طبى لكل عائلة بعد الكشف الطبى على رب الأسرة والأم والأولاد المشتركين بالنظام الجديد، وافتتح المحافظ التسجيل بنفسه بقيد بياناته بالوحدة الصحية بحى العرب قبل أن يلتقى المواطنين الراغبين فى التسجيل باليوم الأول.

وسجل محافظ بورسعيد شكر وامتنان مواطنى بورسعيد للرئيس السيسى على رعايته للمنظومة الجديدة والتى تعد نقلة نوعية تاريخية فى مجال الخدمة الصحية الحكومية المؤداة للمواطنين، وأشاد الغضبان بمجهودات وزارة الصحة والوزرات المختصة ومن بينها الإنتاج الحربى والمالية والتخطيط والاتصالات والإدارة المحلية والتى تعاونت مع محافظة بورسعيد لتطوير المنشآت الصحية المدرجة بالمنظومة والتى تضم 7 مستشفيات عامة ومتخصصة و20 وحدة ومركزا صحيا.

وحث محافظ بورسعيد أهالى بورسعيد بالإسراع بالتسجيل خلال الأيام المقبلة للاستفادة من المزايا الكثيرة للنظام الصحى الجديد والذى سيماثل أعلى نظم الخدمة الصحية العالمية من حيث النظام والجودة، كما أشاد المحافظ بمجهودات العاملين بالوحدات والمراكز الصحيه والذين يتحملون مسئولية الخطوه الاولى فى خطوات النظام الجديد

وكانت انطلقت بمحافظة بورسعيد، أمس الاثنين، منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد حيث فتحت المراكز والوحدات الصحيه المدرجه بالمنظومة ( 20 مركزا ووحده صحيه ) ابوابها اعتبارا من الثامنه صباحا لتسجيل المواطنين المستفيدين من القانون الجديد للتامين الصحى والذى سيحل بدلا من القانون السابق للخدمه الصحيه الحكوميه للعاملين بالهيئات والمؤسسات العامه والشركات والمصالح الحكوميه المطبق بتعديلاته على مدار العقود الست المنقضية.

 

محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية (1)
محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية 

 

محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية (2)
محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية 

 

محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية (3)
محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية

 

محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية (4)
محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية 

 

محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية (5)
محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية 

 

محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية (6)
محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية

 

محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية (7)
محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية 

 

محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية (8)
محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية 

 

محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية (9)
محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية 

 

محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية (10)
محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية 

 

محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية (11)
محافظ بورسعيد يتفقد المراكز والوحدات الصحية

منظومة التأمين الصحى الجديد

التأمين الصحى الشامل الجديد

التأمين الصحى

التأمين الصحى ببورسعيد

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