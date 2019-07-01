صور.. محافظ الإسماعيلية يلغى الكارنيهات الشرفية ويحدد 10 جنيهات لدخول الشواطئ

أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، قرارًا بإلغاء جميع كارنيهات العضوية الشرفية لدخول أندية وشواطئ المحافظة، وذلك لتكافؤ الفرص لجميع مواطنى وأبناء المحافظة دون أية استثناءات لأحد.

كما قرر المحافظ تخفيض رسم دخول الشواطىء لأبناء الإسماعيلية، وتحديدها بـ10 جنيهات فقط للفرد، من بعد الساعة الثانية ظهرًا، مؤكدًا على أن جميع النوادىء والشواطىء التابعة للمحافظة، هى حق آصيل لشعب الإسماعيلية ومواطنيها أولًا وأخيرًا.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومديرى التخطيط العمرانى والشؤن القانونية والموارد البشرية والشؤن المالية، وجميع رؤساء مجالس إدارات ومديرى أندية وشواطىء المحافظة، والذى تناول إستعراض ومناقشة سبل رفع كفاءة وتطوير جميع الأندية والشواطىء والمنتزهات التابعة للمحافظة، ومستوى الخدمات التى تقدمها للمواطنيين.

كما تناول الإجتماع، استعراض ومناقشة الآليات التنفيذية الخاصة بدراسة مقترحات طرح الأندية والشواطىء التابعة للمحافظة، لاستثمارها واداراتها بمعرفة الشركات المتخصصة فى هذا المجال، وتقديم أفضل خدمة متميزة لشعب الإسماعيلية ومواطنيها، وتعظيم موارد تلك الأندية.