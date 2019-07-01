صور.. محافظة سوهاج: إزالات فورية لـ 64 حالة تعدى وبناء مخالف بالبلينا

أعلنت محافظة سوهاج، فى بيان عن تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، لإزالات فورية فى المهد، لـ 64 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأبنية مخالفة، وذلك خلال الفترة من أول مارس الماضى وحتى الآن.

يأتى ذلك، ضمن تكليفات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، لرؤساء الوحدات المحلية، بتطبيق القانون بكل قوة فى مخالفات "البناء"، وتكثيف الحملات والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها فى المهد.

وأوضح المحاسب عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أنه تم تنفيذ حملات إزالة مكبرة خلال الفترة من 1 مارس وحتى 16 أبريل، اسفرت عن إزالة فورية لـ 19 حالة تعدى بمساحة 15 قيراط.

وأشار، إلى أنه خلال الفترة من 1 مايو وحتى 15 يونيو، أسفرت الحملات عن إزالة 17 حالة تعدى بمساحة أكثر من 9 قراريط، من ضمنها حالة تعدى على أملاك الدولة بقرية الغابات التابعة لمجلس قروى عرابة ابيدوس بمساحة 250 متر.

وقال رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه خلال الفترة من 17 وحتى 30 يونيو الماضي، تم إزالة 29 حالة تعدى إزالة فورية، منها 12 حالة مخالفة بدون ترخيص فى نطاق المدينة وأولاد عليو، وقرية بنى حميل، بمساحة 9 قيراط و11 سهم، ومنها فك شدة خشبية بالدور الخامس علوي، وردم حفر بمساحة 200 متر مربع.

وكشف "عامر" عن إزالة حالتين تعدى بقرية الساحل قبلى بمساحة 3 قراريط، وإزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرية السلمانى بعرابة أبيدوس، بمساحة 150 متر خارج الحيز العمراني، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات بمساحة 650 متر مربع، بقرى " الغابات، والحرجة قبلي، وبحري"، واستهداف 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بقرية بنى حميل.