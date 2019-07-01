صور.. مجلس مدينة بسيون يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين

شن مجلس مدينة بسيون بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة، بعد احتلال الباعة الجائلين للشوارع الرئيسية، وانتشار ظاهرة التوك توك مما يعوق حركة مرور السيارات بالشوارع.
وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن رفع عدد من فروشات الباعة الجائلين بالشوارع، وإزالة حواجز خرسانية وحديدية وضعها اصحاب المحلات امامهم، كما تم إزالة تند واعلانات بدون ترخيص، وتحرير محاض للمخالفين.
مجلس مدينة بسيون يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين
جانب من الحملة
مجلس مدينة بسيون يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين
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