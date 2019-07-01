صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

الإسماعيلية – جمال حراجى

الإسماعيلية مدينة السحر والجمال كما يطلقون عليها زوارها وخاصة فى فصل الصيف حيث تتزين شواطئها لإستقبال ضيوفها وتوفير كافة الوسائل للمصطافين، وخاصة الخدمات الخاصة بالإعاشة والترفية وتأمين الشواطئ والحفاظ على سلامة الأطفال والشباب

ولكي تستمع بقضاء يوم أوعدة أيام على شواطئ الإسماعيلية قبل إنتهاء العطلة الصيفية فنحن نقدم خريطة كاملة للشواطئ وأماكنها وكيفية الوصول إليها والأسعار والخدمات التى تقدمها هذه الشواطئ لضيوفها.

جميع شواطئ مدينة الإسماعيلية تقع على بحيرة التمساح ما عدا شاطئ الدنفاة أو الأسرة فهو يقع على المجرى الملاحى لقناة السويس فى منطقة نمرة 6 وهو يتبع هيئة قناة السويس ويستقبل الزوار من خارج أبناء الهيئة وتذكرة الدخول 50 جنية للفرد فى الأيام العادية ، ويتميز شاطئ الدنفاة بنظافة المياه وتوفير كافة الخدمات للضيوف، ويوجد مطعم وكافية داخل النادى، بالإضافة إلى صالة ألعاب للأطفال وحمامات سباحة ومساحات من الخضرة تقع بشكل مباشر على شاطئ قناة السويس، ويمكنك مشاهد السفن العابرة لقناة السويس من قريب ، ويتم تنظيم رحلات بحرية كل ساعة بسعر 20 جنيه للساعة وهى عبارة عن زيارة لقناة السويس وأهم معالم القناة القديمة والجديدة، ويوجد شاشات عرض كبيرة لمشاهدة مبارايات بطولة الأمم الأفريقية فى أماكن مفتوحة ، وتستطيع الوصول إلى نادى الدنفاة بسهولة من الموقف الرئيسى بمدينة الإسماعيلية عن طريق سيارات السرفيس المخصوص والأجرة لا تزيد عن 10 جنيهات وإذا كنت متواجد وسط المدينة هناك سيارات أجرة بجوار الكبرى الأزرق بشارع السكة الحديد بالنفر وأجرة الفرد 2 جنية فقط لمنطقة نمرة 6 ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض.

أما الشواطئ التى تقع على بحيرة التمساح فيمكن الوصول إليها أيضا من الموقف الرئيسى إلى طريق البلاجات أو طريق عمارة السياحى والأجرة مابين 10 و15 جنية حسب المسافة التى ستقطعها لأن الشواطئ تبدأ من أول طريق البلاجات بعد كوبرى الثلاثينى وأول شاطئ يقابلك شاطئ جمعية الشبان المسلمين وتذكرة الدخول 25 جنية فى الأيام العادية و 30 جنية فى العطلات والمناسبات يوجد بها شاطئ وكافية وقريبة من محلات بيع الأسماك والمطاعم الموجودة على الجانب المقابل للجمعية، بعدها مباشرة يوجد شاطئ والنادي الفرنساوي وهو يتبع هيئة قناة السويس الدخول بكارنيهات المشاركين أو بتذاكر لغير المشاركين 40 جنية للفرد فى الأيام العادية.

والشواطئ التى تتبع المحافظة شاطئ ومنتجع الملاحة وتم تجديد الشاطئ منذ أيام إستعداد للبطولة الأفريقية حيث تم تركيب إنارة جديدة وتغيير كامل لشبكات الصرف والمياه وتجديد لحمامات السباحة وتركيب شاشات عرض كبيرة داخل النادى تحت إشراف المحاسب محمد خليل القماش مدير النادى وبرعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، وبعد أمتار قليلة تشاهد نادى الفيروز والذى أكتسب شهرة كبيرة خلال الأعوام الماضية حيث يوجد به شاليهات قيمة الغرفة 300 جنية للفردغيرشاملة الأكل، وتذكرة الدخول موحدة بالنسبة للشاطئين الملاحة والفيروز 30 جنية فى الأيام العادية و40 جنية فى أيام العطلات والمناسبات و10 جنيهات يوميا بعد الساعة الرابعة عصرا لأبناء الإسماعيلية.

ويقول شاكر صالح مدير النادى أن نادى الفيروز يستضيف فرق سمسمية لتقديم حفلات للمصيفين تحت إشراف العميد محمد حبيب رئيس مجلس إدارة النادى وبرعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية ، والذى يولى إهتماما كبيرا بشواطىء المحافظة، وخاصة فى هذة الفترة التى تستضيف الإسماعيلية فيها بطولة الأمم الأفريقية وتوجد شاشات عرض كبيرة لمشاهدة المباريات للرواد والمصطافين.

ويبقى بلاج التعاون أيضا من الشواطئ التابعة لمحافظة الإسماعيلية أيضا وبه نفس المميزات التى تتميز بها شواطىء المحافظة وهو أخر شاطئ بطريق البلاجات بمدينة الإسماعيلية قبل شاطئ عثماسون، وهو شاطىء خاص بشركة المقاولون العرب.

وإذا أردت أن تقضى وقتا فى الهواء الطلق وخارج الشواطئ فيمكنك الذهاب إلى كورنيش الصيادين فى نفس المكان بطريق البلاجات والدخول إلى الكورنيش مجانا بدون تذاكر ويمكنك المشاركة فى رحلات بحرية فى بحيرة الصيادين وهى جزء من بحيرة التمساح ويوجد على الكورنيش مجموعة من الكافيهات والباعة الجائلين بالذرة وغزل البنات وغيرها .

ومن القرى السياحية منها قرية 25 يناير وهى تابعة للداخلية وضباط الشرطة وقرى الجندول والنورس وبها شاليهات للإيجار اليوم بليلة يتراوح من 200 جنية إلى 250 جنية حسب موقع الشاليه، ويوجد مطاعم وكافيهات للمصيفين وأيضا هذة القرى مطلة على البحيرة .



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