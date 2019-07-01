صور.. جمارك المطار تضبط محاولة تهريب مناظير بنادق وتحف وأنتيكات أثرية

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عصام محمدين، ومجدى فريد مديرا الإدارة، من ضبط محاولة تهريب مناظير بنادق ونظارات ميدان داخل حقائب راكب أمريكى الجنسية.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الرحلة القادمة من فرانكفورت، تم الإشتباه فى راكب أمريكى الجنسية من أصل يمنى، بتفتيش حقائبه تبين وجود مناظير بنادق ونظارات ميدان، المحظور إستيرادها.

كما تمكن أيضا رجال الجمارك، من إحباط تهريب مجموعة من الانتيكات والتحف والبراويز والصور الآثرية مع راكب مصرى قادم من باريس.

وقالت المصادر، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الرحلة القادمة من باريس، تم الإشتباه فى راكب مصرى، بتفتيش حقائبه تبين وجود مجموعة من الانتيكات والتحف والبراويز والصور الآثرية، المحظور تداولها.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى والإحالة للنيابة.







































